Помогите решить уравнения хотя бы несколько
Математика
Помогите решить уравнения хотя бы несколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5x-7+3x=4x+9 4x=16 x=4 3) 7(2x-1)=3(x+5) 14x-7=3x+15 11x=22 x=2 2) 3x-(8x-3)= -2x+9 3x-8x+3=-2x+9 -3x=6 x=-2 4) 3(x-4)-(x+2)=2(x-7) 3x-12-x-2=2x-14 0x=-2 x=0 5)x/3-1/4=x/2+1 x/3-x/2=1+1/4 2x/6-3x/6=5/4 -x/6=5/4 -x=15/2 x=-15/2= -7,5 6) (x-4)/5 - (x-1)/2=0 2x-8-5x+5=0 -3x=3 x=-1 7) 2x-4-5x+5=6-8x+10 5x=15 x=3
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