Синтаксический разбор простых предложений 1.Ветер волной пробежал по ниве, приг??ул одинокую берёзку у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расстелил до земли колосья ржи. 2.Солнце и тёплый ветерок посушили колосья. 3.Теб...

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Синтаксический разбор простых предложений 1.Ветер волной пробежал по ниве, приг??ул одинокую берёзку у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расстелил до земли колосья ржи. 2.Солнце и тёплый ветерок посушили колосья. 3.Тебе Коля передали привет друзья 4.Пароход загудел, выпустил клуб белого дыма и весело побежал вниз по реке. 5.Лес прощается с солнцем. Помогите пооожалууйста Очень срочно надо ЛЮЮЮДИИИ НУ ПЛИИИИЗ

Автор: Гость