Синтаксический разбор простых предложений 1.Ветер волной пробежал по ниве, приг??ул одинокую берёзку у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расстелил до земли колосья ржи. 2.Солнце и тёплый ветерок посушили колосья. 3.Теб...
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Синтаксический разбор простых предложений 1.Ветер волной пробежал по ниве, приг??ул одинокую берёзку у оврага и вдруг взметнул столбы пыли, расстелил до земли колосья ржи. 2.Солнце и тёплый ветерок посушили колосья. 3.Тебе Коля передали привет друзья 4.Пароход загудел, выпустил клуб белого дыма и весело побежал вниз по реке. 5.Лес прощается с солнцем. Помогите пооожалууйста Очень срочно надо ЛЮЮЮДИИИ НУ ПЛИИИИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Предложение простое, двусоставное, полное, распространённое, повествовательное, осложнено однородными сказуемыми. 2. _"_ (это значит, что начало разбора такое же, как и у 1-го предл.-я, осложнено 1-родными подлежащими. 3.-"-, осложнено обращением. 4._"_, осл.1-р.сказ. 5.-"-.
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