Подскажите, как произносятся по-английски слова: facilities, entertainment, creative, persuasive, earliest, queries, apologies,draft, irrelevant.
Английский язык
Подскажите, как произносятся по-английски слова: facilities, entertainment, creative, persuasive, earliest, queries, apologies,draft, irrelevant.
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1) Фасилитэс 2)Интэтэймэнт 3)Криэйтив 4) Песуэсив 5) Эёлиест 6) Квириз 7)Аполоджиз 8)Драфт 9)Иррэливант
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