Помогите решить (-18+23-16+9)•(-18) (-4,5+3,8)•(2,01-3,81) (2,8-3,9)•(-4,3-2,6) решите их все пж
Математика
Помогите решить (-18+23-16+9)•(-18) (-4,5+3,8)•(2,01-3,81) (2,8-3,9)•(-4,3-2,6) решите их все пж
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Вот так вот 1)36 2)1,26 3)7,59
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