Попробуй объяснить в чём разница между ритуалом семейного чаепития и религеозным ритуалом. Назови одно-два отличия. 2. Запиши слово ритуал . Подчеркни в нём ошибкоопасное место
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Попробуй объяснить в чём разница между ритуалом семейного чаепития и религеозным ритуалом. Назови одно-два отличия. 2. Запиши слово ритуал . Подчеркни в нём ошибкоопасное место
Ответ(ы):
Гость:
Обычай – это стереотип поведения, принятый в определенном круге лиц и поддерживаемый этими лицами. Обычаи могут существовать у народа, города или страны, семьи, представителей какой-либо профессии и т.д. Основное отличие этой модели поведения в том, что она является унаследованной, взятой из прошлого опыта, а не созданной вновь. Ритуал можно назвать частью обычая. Это некие практические действия, последовательность которых также унаследована от предков и традиционна. К примеру, обычай проводить свадьбу включает в себя обязательный ритуал обмена кольцами. Ритуалы не имеют никаких практических целей, а служат лишь для обозначения и закрепления каких-либо социальных отношений. В этом их основное отличие от обычаев, которые могут быть использованы для практической пользы. Подробнее:http://kotuch.ru/9788/v-chem-razlichie-mezhdu-ritualom-i-obychaem
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