Переведите,пожалуйста,текст с английского языка на русский так,чтобы получился с??язный текст на русском(не отдельно переведенные слова) Буду очень благодарен!!!ЭТО СРОЧНО!!!!ТЕКСТ ПРО ШОТЛАНДИЮ Incidentally, the name "Scot" ...

Английский язык
Переведите,пожалуйста,текст с английского языка на русский так,чтобы получился с??язный текст на русском(не отдельно переведенные слова) Буду очень благодарен!!!ЭТО СРОЧНО!!!!ТЕКСТ ПРО ШОТЛАНДИЮ Incidentally, the name "Scot" appears in the writings of Claudius who describes them as allies of the Picts. Even as late as 800 AD, the Norsemen refer to the Dalriada Gaels as "Scots" and the Picts as Picts.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кстати название "скотт"появляется в сочинениях Клавдия , который описывает их , как союзников пиктов Даже еще в 800 г. н.э., скандинавы относятся к Далриада Гаилс как к "шотландцам " и  к пиктам как к пиктам.
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