Переведите,пожалуйста,текст с английского языка на русский так,чтобы получился с??язный текст на русском(не отдельно переведенные слова) Буду очень благодарен!!!ЭТО СРОЧНО!!!!ТЕКСТ ПРО ШОТЛАНДИЮ Incidentally, the name "Scot" ...

Гость: Гость:

Кстати название "скотт"появляется в сочинениях Клавдия , который описывает их , как союзников пиктов Даже еще в 800 г. н.э., скандинавы относятся к Далриада Гаилс как к "шотландцам " и к пиктам как к пиктам.