Запишите пожалуста математический пример словами : 60,2 + 7!На украинском языке!!!!Прошу помогите!
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Запишите пожалуста математический пример словами : 60,2 + 7!На украинском языке!!!!Прошу помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Шістнадцять цілих дві десятих додати до семи
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