Помогите написать отзыв про сказку Дикие Лебеди мне нужен сам отзыв пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Я очень люблю придумывать всякие волшебные истории. Я до сих пор верю, что сказка живет рядом, надо только уметь узнавать волшебное в обычном, не проходить мимо. Я очень обрадовалась, когда прочитала, что именно так создавал свои сказки и истории великий датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Кажется, он именно так, как я сейчас, смотрел вокруг, а вещи, которые окружали его, вдруг вслух начинали разговаривать.