Подскажите стих Великолукского поэта

Гость: Гость:

Я – рабсила. Ты – белая кость. Ты жируешь. Я вою. У меня пролетарская злость. У тебя – остальное. Остального – навалом. Ты – Крез. Я – босота, рванина. Не уйти от таких антитез, но помимо есть чего не скупить на корню ни варягам, ни грекам: я своё при себе сохраню, ты сгноишь по сусекам. Авторство Андрея Власова, родился, жил и умер в Великих Луках.