Объём куба 64см3, то его ребро равно

Математика
Объём куба 64см3, то его ребро равно
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Ответ(ы):
Гость:
V=a³=64 a³=4³ a=4cm S=6a²=6·16=96cm²
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