Вычислить: √1целая11/25-√0,04+√6²+8²(где корень, там все числа под ним)

Алгебра
Вычислить: √1целая11/25-√0,04+√6²+8²(где корень, там все числа под ним)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(√1целая11/25)-0,2+6+8=(√1целая11/25)+13,8=(√36/25)+13,8=6/5+13,8=1,2+13,8=15
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