Из одной круговой трассы в разных направлениях стартовали два мотоциклиста со ск??ростями 55км/ч и 45км/ч. через 1,5 часа они встретились во второй раз при
Математика
Из одной круговой трассы в разных направлениях стартовали два мотоциклиста со ск??ростями 55км/ч и 45км/ч. через 1,5 часа они встретились во второй раз при
Ответ(ы):
Гость:
Точно знаю что 24 ( мой вариант на кдр), но решения не знаю, так как решила методом подбора
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