Разложите на множители 10a+15b-20ab
Алгебра
Разложите на множители 10a+15b-20ab
Ответ(ы):
Гость:
10а+15б-20аб = 5(2а+3б-4аб)
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