Можно найти такое объяснение словоlt;lt;Сметанаgt;gt;оно:образовано от слово lt;lt;сметатьgt;gt;, поскольку сметану lt;lt;сметаютgt;gt;, снимают с отстоявшего молока, а сливки сливают, потому что они более жидкие. Приведи приме...

Русский язык
Можно найти такое объяснение словоlt;lt;Сметанаgt;gt;оно:образовано от слово lt;lt;сметатьgt;gt;, поскольку сметану lt;lt;сметаютgt;gt;, снимают с отстоявшего молока, а сливки сливают, потому что они более жидкие. Приведи примеры слов происхождение которых, возможно связано с процессом или действием по их получению.
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Гость:
Лепёшки ( их лепят ) Краска (красить)
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