Пажалуйста краткое содержание срочно три ржаных колоска

Гость: Гость:

Жила в деревне бедная семья и богатая. В богатой семье на рождество купец пожалел три колоса ржи для воробьёв, а в бедной отдали. В бедной семье нечего было есть, крестьянин дал детям денег и велел отправляться на рынок за хлебом да молоком. Дети купили кувшин молока и три каравая хлеба. Идут домой, а навстречу им волк. Волк попросил их дать ему хлеба - они отдали два каравая. Идут дальше, а за ними медведь идёт. Попросил медведь молока - отлили ему полкувшина. Идут дальше - сверху сова летит, невежливо требует хлеба и молока. Дети её прогнали. Пришли домой и принесли каравай да полкувшина молока. Начала мать резать хлеб, а он всё не убывает. Сколько молока она не наливала - не уменьшается. Кончились праздники, а в бедной семье все дела хорошо пошли. А богатая наоборот обеднела. Пошла богатая старуха у бедных спросить, как у них так получается, вернулась и говорит мужу, что бедные отдают последний кусок хлеба бездомной собаке, а бедного накормят, напоют и спать уложат. Богатый сначала не понимал, как можно своё даром отдавать, но потом приказал жене вытащить из кладовки три ржаных колоска и положить на крышу для воробьёв.