Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к числу 16,53 прибавить сумму чисел - 19,8 и 2,19; 2) к сумме чисел - 2 целых 2/3 и -5 целых 1/4 прибавить число 3 целых 2/5;

Математика

Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к числу 16,53 прибавить сумму чисел - 19,8 и 2,19; 2) к сумме чисел - 2 целых 2/3 и -5 целых 1/4 прибавить число 3 целых 2/5;

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