Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к числу 16,53 прибавить сумму чисел - 19,8 и 2,19; 2) к сумме чисел - 2 целых 2/3 и -5 целых 1/4 прибавить число 3 целых 2/5;

Математика
Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к числу 16,53 прибавить сумму чисел - 19,8 и 2,19; 2) к сумме чисел - 2 целых 2/3 и -5 целых 1/4 прибавить число 3 целых 2/5;
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Ответ(ы):
Гость:
1) 16,53+(19,8+2,19)=16,53+21,99=38,52 2) (2 2/3+5 1/4)+3 2/5=7 (8+3)/12+3 2/5=7 11/12+3 2/5=10 (55+24)/60=10 79/60= 11 19/60 1) 16,53+(-19,8+2,19)=16,53-17,61=-1,08 2) (2 2/3-5 1/4)+3 2/5=-3(8-3)/12+3 2/5= -3 5/12+3 2/5= (-25+24)/60= -1/60
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