Помогите написать сочинение-репортаж на тему "Погода в моем регионе" примеры к этому сочинению

Русский язык
Помогите написать сочинение-репортаж на тему "Погода в моем регионе" примеры к этому сочинению
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Погода – это то, о чем мы можем говорить ежедневно. Там, где я живу, она очень изменчива, поэтому люди всегда интересуются, какой она буде завтра. Мой город расположен в южной части России и у нас здесь есть четыре времени года: зима, весна, лето и осень. Моё любимое время – это лето, потому что тогда жарко и я могу плавать в близлежащей речке. При хорошей погоде я могу также кататься на велосипеде. Однако здесь не всегда жарко, даже летом. Как я уже упоминал ранее, погода здесь довольно изменчива. Один день солнечно и жарко, а на следующий день – дождливо и холодно. Осень приносит проливные дожди и ветры в наш регион. Честно говоря, я не люблю осень. Начиная с конца октября почти каждый день на улице грязно и серо. Зима здесь умеренная. Первый снег выпадает в начале декабря. Однако он быстро тает. В январе и феврале есть несколько действительно холодных дней. Мне нравятся те дни, когда на улице светит солнце, но морозно. В такие дни мы с друзьями идем кататься на санках или играть. Весна приходит с солнцем и теплым ветром. Когда снег тает, можно увидеть, как первоцветы пробиваются из-под земли. Апрель и май – довольно теплые месяцы. Птицы начинают петь, деревья начинают цвести, и вокруг много тюльпанов и нарциссов. Я слышу, как мои соседи часто обсуждают погоду. Они обычно говорят "Хороший день, не правда ли?" или "Похоже, дождь собирается". Они также спрашивают друг друга о прогнозе погоды. Я думаю, что погода является самой популярной темой для разговора. Я слышал, что англичане также любят обсуждать тему погоды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как отличалась жизнь сельских жителей от жизни горожан
Ответить
Литература
Образ Манилова кратко пожалуйстаа
Ответить
Математика
Длина живой изгороди 5,5м а ширина-45 дм.Найдите периметр изгороди (в метрах) с поясн??ниями пожалуйста
Ответить
Математика
На пятых двадцатьседьмых площадь фруктового сада растут вишни,на трёх двадцацьседьмых- сливы, на одной двадцацьседьмых- алыча. Какова площядь фрукт...
Ответить
Математика
Решите две задачи ...зарание спасибо...
Ответить