Длина живой изгороди 5,5м а ширина-45 дм.Найдите периметр изгороди (в метрах) с поясн??ниями пожалуйста

Математика

Длина живой изгороди 5,5м а ширина-45 дм.Найдите периметр изгороди (в метрах) с поясн??ниями пожалуйста

Автор: Гость