Длина живой изгороди 5,5м а ширина-45 дм.Найдите периметр изгороди (в метрах) с поясн??ниями пожалуйста
Математика
Длина живой изгороди 5,5м а ширина-45 дм.Найдите периметр изгороди (в метрах) с поясн??ниями пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
5,5м =55дм. (55 умножить на 2)+(45 умножить на 2)=200дм=20м.
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