Помогите пожалуйста! Очень нужно!! При действии срляной кислоты при нагревании н?? смесь MnO2 KMno4 получено 7.84дм3 газа, а при нагревании такой же смеси (Mno2. Не разлагаетсч) выделился газ объемом 672см3. Определите массу и...

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Решение: (1) MnO₂+4HCl=MnCl₂+Cl₂↑+2H₂O (2) 2KMnO₄+16HCl=2KCl+2MnCl₂+5Cl₂↑+8H₂O (3) 2KMnO₄=K₂MnO₄+MnO₂↓+O₂↑ V₍₁₎,₍₂₎(Cl₂)=7,84 дм³ или 7,84 л Найдем количество вещества общего газа Cl₂: моль V₍₃₎(O₂)=672 см³ или 0,672 л Найдем количество вещества O₂: моль Из (3) уравнения мы видим, что n(KMnO₄)=2n(O₂)=2*0,03=0,06 моль, значит переходя во (2) уравнение количество вещества KMnO₄ остается таким же, и по пропорции находим количество вещества хлора во (2) уравнении: моль Т.к. количество вещества Cl₂ во (2) уравнении 0,15 моль, а общее количество вещества Cl₂ равно 0,35 моль, значит количество вещества Cl₂ в (1) уравнении будет 0,35-0,15=0,2 моль Найдем количество вещества MnO2 из (1 уравнения): n(MnO₂)=n(Cl₂)=0,2 моль Найдем массу MnO₂: г Найдем массу KMnO₄: г Найдем массу исходной смеси: г Ответ: 26,88 г