Помогите пожалуйста! Очень нужно!! При действии срляной кислоты при нагревании н?? смесь MnO2 KMno4 получено 7.84дм3 газа, а при нагревании такой же смеси (Mno2. Не разлагаетсч) выделился газ объемом 672см3. Определите массу и...
Химия
Помогите пожалуйста! Очень нужно!! При действии срляной кислоты при нагревании н?? смесь MnO2 KMno4 получено 7.84дм3 газа, а при нагревании такой же смеси (Mno2. Не разлагаетсч) выделился газ объемом 672см3. Определите массу исходной смеси веществ. Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Решение: (1) MnO₂+4HCl=MnCl₂+Cl₂↑+2H₂O (2) 2KMnO₄+16HCl=2KCl+2MnCl₂+5Cl₂↑+8H₂O (3) 2KMnO₄=K₂MnO₄+MnO₂↓+O₂↑ V₍₁₎,₍₂₎(Cl₂)=7,84 дм³ или 7,84 л Найдем количество вещества общего газа Cl₂: моль V₍₃₎(O₂)=672 см³ или 0,672 л Найдем количество вещества O₂: моль Из (3) уравнения мы видим, что n(KMnO₄)=2n(O₂)=2*0,03=0,06 моль, значит переходя во (2) уравнение количество вещества KMnO₄ остается таким же, и по пропорции находим количество вещества хлора во (2) уравнении: моль Т.к. количество вещества Cl₂ во (2) уравнении 0,15 моль, а общее количество вещества Cl₂ равно 0,35 моль, значит количество вещества Cl₂ в (1) уравнении будет 0,35-0,15=0,2 моль Найдем количество вещества MnO2 из (1 уравнения): n(MnO₂)=n(Cl₂)=0,2 моль Найдем массу MnO₂: г Найдем массу KMnO₄: г Найдем массу исходной смеси: г Ответ: 26,88 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма 1 пары вертикальных углов образованных при пересечении двух прямых равна 126 градусов Найдите градусную меру каждого угла полученного при пер...
Геометрия
Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.
Математика
Из двух лагерей одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Одна группа шла со скоростью 3 км/ч, а другая-4 км/ч.Туристы встретилис...