Помогите решить, пожалуйста, уравнение!!!!
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста, уравнение!!!!
Ответ(ы):
Гость:
8*X(x^2-4x)-32x(x^2+4x)-(x^2+4x)(x^2-4x)=0, 8x^3-32x^2-32x^3-128x^2-x^4+16x^2=0, -x^4-24x^3-144x^2=0, -x^2(x^2+24x+144)=0, x(1)=0 - посторонний корень; х^2+24x+144=0, D=144-144=0; х=-12
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