Сравните стихотворение Пушкина эхо со стихотворением Лермонтова поэт

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«Пророк» Пушкина построен на использовании церковно-славянизмов, архаизмов, что придает стихотворению торжественность, оно звучит как призыв к великому делу, у Лермонтова в «Пророке» используется современная лексика, поэтому и стихотворение лишено всякой торжественности. Более того, Лермонтов выбрал трагический сюжет: непонимание в взаимоотношениях пророка и тех, кому он хотел служить.Несмотря на то, что названия одинаковы, сюжеты произведений разные. Пушкинский сюжет – становление пророка. Образ поучающего и спасающего свой народ библейского пророка служит для Александра Сергеевича примером, он обращался к «Книге пророка Исайи». Лермонтов продолжает пушкинскую тему превра­щения поэта в пророка и развивает ее согласно своим убеждениям. Прототипом его пророка является Иеремия, поэтому за помощью Михаил Юрьевич обращался к "Книге пророка Иеремии" и к "Плачу Иеремии".Пророк – посланник Бога, миссия пророка у Пушкина и Лермонтова – именно пророчествовать, "глаголом жечь сердца людей". В стихотворении Пушкина дана картина сурового и страшного перерождения человека во всевидящего и всезнающего пророка, он терпит муки, но зато ему открывается высшая истина, которую он понесет людям. Он платит своей жизнью за искру таланта.У Лермонтова есть портрет пророка. Его видят со стороны. И этот портрет вызывает сочувствие. Герой полностью разочарован в своем существовании и одинок в людском окружении. Именно эта тема — тема одиночества, изгнанничества прохо­дит через все творчество Михаила Юрьевича Лермонтова.Гармония мира открылась лирическому герою в стихотворении Пушкина. Он готов к встрече с людьми, готов “глаголом жечь сердца людей”. Лермонтовский пророк увидел "Страницы злобы и порока": он не принят людьми, он изгнан.