Руководитель народного восстания 1670-1671 годов,крупнейшего в 17 веке,был... Кто? Пузачев Лжедмитрий 1 Разин Минин Пожалуйста)

История
Руководитель народного восстания 1670-1671 годов,крупнейшего в 17 веке,был... Кто? Пузачев Лжедмитрий 1 Разин Минин Пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пугачев должно быть:)
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