Руководитель народного восстания 1670-1671 годов,крупнейшего в 17 веке,был... Кто? Пузачев Лжедмитрий 1 Разин Минин Пожалуйста)

История

Руководитель народного восстания 1670-1671 годов,крупнейшего в 17 веке,был... Кто? Пузачев Лжедмитрий 1 Разин Минин Пожалуйста)

Автор: Гость