Отношение Горького к Бабушке Акулиной и значение героя в раскрытии идеи произвед??ния

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«Детство» Максима Горького – автобиографическая повесть. В ней описываются быт и жестокие нравы мещанской среды, в которой вынужден расти мальчик-полусирота. В своем детстве Алеша сталкивается со многими людьми, и хорошими, и плохими. Но есть среди них человек, которому принадлежит особая роль. Это бабушка Акулина Ивановна. Бабушка всегда остается в центре его внимания, являясь посредником между мальчиком и большим миром, от нее Алеша получает самые ценные жизненные уроки. Бабушка – «круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом…». В ее облике Алешу особенно притягивают глаза и улыбка. Через глаза бабушка «светилась изнутри… неугасимым, веселым и теплым светом». А когда она улыбалась, этот свет становился невыразимо приятным. От других людей бабушку отличала и манера разговаривать. «Она говорила ласково, весело, складно… как-то особенно выпевая слова». Алешина бабушка – необычный, одаренный человек. Большое влияние на формирование характера мальчика оказали ее сказки и истории из жизни, «тоже подобные сказке». «Сказки она сказывает тихо, таинственно…слушать ее невыразимо приятно…, а про деловую жизнь семьи…она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали». Эти рассказы помогают Алеше не привыкнуть к серой будничной жизни, которая его окружает, и пробуждают в нем уверенность, что можно жить по-другому. Яркий характер бабушки проявляется и в том, как она танцует. «Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то». Для нее танец не просто движение тела, а наполненное внутренним смыслом действие. Этот танец интересен всем. Еще Акулина Ивановна искусная кружевница. Плести кружева она научилась в детстве, чтобы помочь матери зарабатывать на жизнь. Слава о ней пошла по всему городу, и к Акулине стали обращаться все, кому требовалась «хорошая работа». Это искусство пригодилось бабушке в дальнейшем, когда дед отказался ее «кормить». Жизнь Акулины Ивановны никогда не была легкой. В детстве она росла без отца и рано начала помогать матери, а выйдя замуж, привыкла терпеть побои мужа. Алеше свою покорность она объясняет тем, что дед «старше! Кроме того – муж! За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть…». Бог занимает в душе бабушки особое место. Она часто разговаривает с ним, «подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме». Это помогает ей стойко переносить все жизненные трудности. Храбрость и мужество бабушки, умение не растеряться в трудной ситуации особенно ярко проявляются во время пожара. Бабушка бесстрашно входит в огонь, чтобы вынести купорос, бросается под ноги взвившегося коня, останавливая его, умело руководит тушением пожара. «…Она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя». При этом не обращала внимания на обожженные руки и никому не показывала, как ей больно. Только после пожара бабушка рассказала о своей боли неугасимой лампаде. Бабушка – самый добрый человек среди Кашириных. Ее отличает бескорыстная любовь к миру, жалость к людям, чуткость к чужой обиде и боли. Она всем старается помочь, поддержать, ухаживает за больными, лечит детей, разбирает семейные споры и ссоры. Точную характеристику ей дает мастер Григорий: «Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы». Бабушка Акулина Ивановна оказала огромное влияние на формирование характера Алеши, его восприятие окружающего мира, отношение к людям. Переняв ее жизненную стойкость, он готов начать новую, самостоятельную жизнь. Благодарность бабушке выражена в словах Алеши: «…Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».