Вычислите координаты точек пересечения прямой 3x-2y=6 с осями координат.Если можно,то с объяснением.

Алгебра
Вычислите координаты точек пересечения прямой 3x-2y=6 с осями координат.Если можно,то с объяснением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3x-2y=6 2y=3x-6 y=1,5x-3 Прямая пересекает ось абсцисс при y=0; ось ординат - при х=0.Найдем координаты точек пересечения: 1) с осью OX: 0=1,5x-3 x=2 2) c осью OY: y=1,5*0-3 y=-3 Ответ: ось абсцисс прямая пересекает в точке с координатами (2;0); ось ординат - в точке с координатами (0; -3)
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