За один месяц три шахтёра добыли 5600т угля. Первый шахтёр добыл на 93т угля больше, ч??м второй, а третий шахтёр добыл на 19т меньше чем первый. Сколько тонн угля добыл каждый шахтёр за один месяц

Математика

За один месяц три шахтёра добыли 5600т угля. Первый шахтёр добыл на 93т угля больше, ч??м второй, а третий шахтёр добыл на 19т меньше чем первый. Сколько тонн угля добыл каждый шахтёр за один месяц

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