Сделать морфологический разбор наречий: вернулись поздно, увидеть слева, вытерет?? насухо.

Русский язык
Сделать морфологический разбор наречий: вернулись поздно, увидеть слева, вытерет?? насухо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поздно- наречие вернулись(когда?) поздно           Слева- наречие увидеть (откуда?) слева        насухо - наречие   вытереть (КАк?) насухо
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