Сделать морфологический разбор наречий: вернулись поздно, увидеть слева, вытерет?? насухо.
Русский язык
Сделать морфологический разбор наречий: вернулись поздно, увидеть слева, вытерет?? насухо.
Ответ(ы):
Гость:
Поздно- наречие вернулись(когда?) поздно Слева- наречие увидеть (откуда?) слева насухо - наречие вытереть (КАк?) насухо
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