Очень срочно сейчас, в подробностях !!! 9 номер
Биология
Очень срочно сейчас, в подробностях !!! 9 номер
Ответ(ы):
Гость:
На мой взгляд, определение репродуктивного здоровья дано правильно значение репродуктивного здоровья в том, чтобы предупредить человека о заболеваниях, передающихся половым путем, о заранее спланированном зачатии ребенка, о предупреждении человека про последствия аборта, в том числе отказа от ребенка
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