В 1637 году турецкую крепость Азов взяли Кто? янычары казаки стрельцы драгуны

История
В 1637 году турецкую крепость Азов взяли Кто? янычары казаки стрельцы драгуны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Казаки)))))))))))))))))
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