В 1637 году турецкую крепость Азов взяли Кто? янычары казаки стрельцы драгуны
История
В 1637 году турецкую крепость Азов взяли Кто? янычары казаки стрельцы драгуны
Ответ(ы):
Гость:
Казаки)))))))))))))))))
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