Задание легкое,помогите.13 баллов поставила,по-моему,супер возможность получить б??ллы легко. не)проверенная следователем версия; (не)замеченный водителем знак; версия (не)проверена; совсем (не)проверенная версия; (не)знакомый...

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Задание легкое,помогите.13 баллов поставила,по-моему,супер возможность получить б??ллы легко. не)проверенная следователем версия; (не)замеченный водителем знак; версия (не)проверена; совсем (не)проверенная версия; (не)знакомый мужчина.-раскройте скобки.Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
не проверенная следователем версия; не замеченный водителем знак; версия не проверена; совсем непроверенная версия; незнакомый мужчина
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