Помогите номер 4(а,б).
Математика
Помогите номер 4(а,б).
Ответ(ы):
Гость:
1)30×30=900м 2)если в 2 раза больше, то получится 60×30=1800м 3) если на 10 меньше, то будет 20×30=600м
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