Первая бригада может выполнить за день 1_12 (дроби), а вторая - 1_8 (дроби) задания. Какую часть задания выполняет две бригадв за 1 день совместной работы?

Математика

Первая бригада может выполнить за день 1_12 (дроби), а вторая - 1_8 (дроби) задания. Какую часть задания выполняет две бригадв за 1 день совместной работы?

Автор: Гость