Первая бригада может выполнить за день 1_12 (дроби), а вторая - 1_8 (дроби) задания. Какую часть задания выполняет две бригадв за 1 день совместной работы?

Математика
Первая бригада может выполнить за день 1_12 (дроби), а вторая - 1_8 (дроби) задания. Какую часть задания выполняет две бригадв за 1 день совместной работы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/12+1/8=2/24+3/24=5/24 - выполнят две бригады 
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