Определите длину диагонали правильного двенадцатиугольника: А) по данному радиусу описанной окружности в) по данной стороне а
Геометрия
Определите длину диагонали правильного двенадцатиугольника: А) по данному радиусу описанной окружности в) по данной стороне а
Ответ(ы):
Гость:
Если провести большую диагональ, то она равна диаметру окружности. Все вписанные треугольники с этой стороной будут прямоугольными. Диагонали находим как катеты через косинус. Пригодится косинус 15°. Всего имеется 5 диагоналей, различных по длине. Через сторону выразить нет времени.
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