Определите длину диагонали правильного двенадцатиугольника: А) по данному радиусу описанной окружности в) по данной стороне а

Гость: Гость:

Если провести большую диагональ, то она равна диаметру окружности. Все вписанные треугольники с этой стороной будут прямоугольными. Диагонали находим как катеты через косинус. Пригодится косинус 15°. Всего имеется 5 диагоналей, различных по длине. Через сторону выразить нет времени.