Перечитайте рассказы А.И. Куприна и заполните схему. Животные герои и их клички. 6 животных.
Литература
Перечитайте рассказы А.И. Куприна и заполните схему. Животные герои и их клички. 6 животных.
Ответ(ы):
Гость:
Кошка по кличке Ю-ю "Чудесный доктор " Собаки по кличке Борбос и Жулька,Арто Кони по кличке Изумруд , Онегин , Щеголиха Слон- Томми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхо...
Русский язык
Английский язык