Перечитайте рассказы А.И. Куприна и заполните схему. Животные герои и их клички. 6 животных.

Литература
Перечитайте рассказы А.И. Куприна и заполните схему. Животные герои и их клички. 6 животных.
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Кошка по кличке Ю-ю "Чудесный доктор " Собаки по кличке Борбос и Жулька,Арто Кони по кличке Изумруд , Онегин , Щеголиха Слон- Томми
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