Фанатики разбор слова чуланчик

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Фонетический разбор слова чуланчик. Транскрипция: чуланч,ик. Ч - согл, глух, тверд, не парн. У - гласн, безударн Л - согл, тверд, звон, не парн А - гласн, удар Н - согл, тверд, звон, не парн Ч, - согл, глух, мягк, не парн И - гласн, безудар К - согл, глух, тверд, парн