1)38,68+9,003-27,894 решите с действиями

Математика
1)38,68+9,003-27,894 решите с действиями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
38,68+9,003-27,894=                                                       +38,68  47,683 -27,894=                                                                  9,003  19,789                                                                                 ______                                                                                              47,683
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