1)38,68+9,003-27,894 решите с действиями
Математика
1)38,68+9,003-27,894 решите с действиями
Ответ(ы):
Гость:
38,68+9,003-27,894= +38,68 47,683 -27,894= 9,003 19,789 ______ 47,683
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