Луна-это: 1) планета Солнечной системы 2) звезда в Солнечной системе 3) спутник Земли 4) крупный астероид, вращающийся вокруг Земли.
Биология
Луна-это: 1) планета Солнечной системы 2) звезда в Солнечной системе 3) спутник Земли 4) крупный астероид, вращающийся вокруг Земли.
Ответ(ы):
Гость:
3-это спутник Земли)))
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