Сколько выходят дыма из машины в день

География
Сколько выходят дыма из машины в день
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У Димы нет машины !!
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