Написать 5,6 предложений о моём родном языке на казахском языке

Қазақ тiлi
Написать 5,6 предложений о моём родном языке на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен кiтап окимын.мынау менiн кунделiгiм
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