Решите. (y-2)^2-(y-2)
Математика
Решите. (y-2)^2-(y-2)
Ответ(ы):
Гость:
Y²-4y+4-y+2=0 y²-5y+6=0 D=25-4*6 = 1 y1 = (5+1)/2 = 3 y2 = (5-1)/2 = 2
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