Подпишите название одной реки, протекающей по территории нескольких стран. обозн??чте цифрами эти страны и подпишите их названия в легенде

География
Подпишите название одной реки, протекающей по территории нескольких стран. обозн??чте цифрами эти страны и подпишите их названия в легенде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я могу сказать не правильно но думаю ДОН но я не знаю точно если найдешь верный ответ то скажи
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