Подпишите название одной реки, протекающей по территории нескольких стран. обозн??чте цифрами эти страны и подпишите их названия в легенде
География
Подпишите название одной реки, протекающей по территории нескольких стран. обозн??чте цифрами эти страны и подпишите их названия в легенде
Ответ(ы):
Гость:
Я могу сказать не правильно но думаю ДОН но я не знаю точно если найдешь верный ответ то скажи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите слова по самостоятельной выбранному признаку в три группы ландыши Рыжик тушил пружина снежинка тушить чаепитие
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!!СРОЧНО!!!!№407(придумать и записать историю, кторая произошла с героями(от лица чёрного медведя или жёлтого))
История
В этом произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся сорок кадушек ??оленых лягушек и водятся двойные кошки