ПОМОГИТЕ!!!!СРОЧНО!!!!№407(придумать и записать историю, кторая произошла с героями(от лица чёрного медведя или жёлтого))

Гость: Гость:

Привет мы с моим другом пошли кататся на велосипеде мой друг там начал ехать быстро что меня чуть не вырвало но я пил воду чтоб меня не вырвала он дал мне покататься но я не умел и поэтому я держал велосипед а он меня вез а потом мы наехали на камень и все велосипед сломался он пошел домой а я только шел зади чтоб ничего не упало я не знаю я вот так написала историю