Какое количество вещества составляют 12 г магния; 4,26 кг оксида фосфора 5; 14 г гидрок??ида калия
Химия
Какое количество вещества составляют 12 г магния; 4,26 кг оксида фосфора 5; 14 г гидрок??ида калия
Ответ(ы):
Гость:
Для Mg: количество вещества( Ню) = масса/молярную массу = 12г/24г/моль=0,5 моль Для P2O5 : Ню= 1) Если в условии все же КГ, то 4,26 кг=4260 г , следовательно Ню= 4260г/142г/моль=30 моль 2) Если в условии 4, 26 Г, то Ню= 4,26г/142г/моль=0,03 моль Для KOH : Ню=14г/56г/моль=0,25 моль Молярная масса находится по таблице Менделеева.
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