Составь и запиши предложения, в которых словосочетание "БОЛЬШАЯ РЕКА" будет стоят?? в родительном, предложном и дательном падеже. -------------------------------- Заранее спасибо ! :) | --------------------------------
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Составь и запиши предложения, в которых словосочетание "БОЛЬШАЯ РЕКА" будет стоят?? в родительном, предложном и дательном падеже. -------------------------------- Заранее спасибо ! :) | --------------------------------
Ответ(ы):
Гость:
У нас в городе нет большой реки. (Р.п.) Я думаю о большой реке.(П.п.) В большой реке много рыб(Д.п.)
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