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(2 2/7*1 1/7)*1 1/6=
Математика
(2 2/7*1 1/7)*1 1/6=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9/7*11/7=99/49 99/49*11/6=343/98=3.5 ОТВЕТ 3,5
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