"Медный бунт" 1662 года был вызван тем,что правительство платило жалованье медными деньгами,а налоги собирало... A)мехами B)золотом C)серебром D)бумажными деньгами
История
"Медный бунт" 1662 года был вызван тем,что правительство платило жалованье медными деньгами,а налоги собирало... A)мехами B)золотом C)серебром D)бумажными деньгами
Ответ(ы):
Гость:
C) серебром. из Золотого руно
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