ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ТЕКСТОМ!!!

Гость: Гость:

1. Чудесен и сказочно богат отдаленный край родины нашей. Необычайны и неиссякаемы его богатства. Счастлив путешественник и охотник, впервые увидев обильные всякой дичью места. Как некогда в детских мечтах, волшебная Индия раскрывает пред ним свои тайны. Бродя по лесу, он чувствует себя юным героем (мечтателем), удивленно рассматривая неведомую ему природу. в дикой чащобе под деревьями таинственно сходятся перед ним звериные тропы. При свете месяца сказочными существами кажутс охотнику раскинувшиеся перед ним деревья. Вот высится дерево, гигантские ветви которого, прикрывая небо, сплелись в шатер. На огромные руки(щупальца) похожи увесистые сучья. кажется, что волшебница заколдовала и навеки погрузила в непробудный сон лесного богатыря. Каждую минуту может разрушиться сказочное очарование и нужно хорошо стрелять, четко владеть собою, чтобы свалить круто поднявшуюся ввысь быструю птицу. любуясь красотой леса, я иду с охотниками (проводниками) впереди растянувшегося охотничьего отряда. 2. прости, не могу найти :с 3. новую, неизвестную, незнакомую, тайную - выбери любое 4. 4 предложение 5. в мечтах детства 6. чудесен и богат край __________________________________________________ напишешь позже результат работы, интересно узнать, права ли я с: