ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ТЕКСТОМ!!!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ТЕКСТОМ!!!
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Автор: Гость
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Гость:
1.    Чудесен и сказочно богат отдаленный край родины нашей. Необычайны и неиссякаемы его богатства. Счастлив путешественник и охотник, впервые увидев обильные всякой дичью места. Как некогда в детских мечтах, волшебная Индия раскрывает пред ним свои тайны. Бродя по лесу, он чувствует себя юным героем (мечтателем), удивленно рассматривая неведомую ему природу. в дикой чащобе под деревьями таинственно сходятся перед ним звериные тропы. При свете месяца сказочными существами  кажутс охотнику раскинувшиеся перед ним деревья. Вот высится дерево, гигантские ветви которого, прикрывая небо, сплелись в шатер. На огромные руки(щупальца) похожи  увесистые сучья. кажется, что волшебница заколдовала и навеки погрузила в непробудный сон лесного богатыря. Каждую минуту может разрушиться сказочное очарование  и нужно хорошо стрелять, четко владеть собою, чтобы свалить круто поднявшуюся ввысь быструю птицу. любуясь красотой леса,  я иду с охотниками (проводниками) впереди растянувшегося охотничьего отряда.    2.  прости, не могу найти :с 3.   новую, неизвестную, незнакомую, тайную - выбери любое 4. 4 предложение 5. в мечтах детства 6. чудесен и богат край __________________________________________________ напишешь позже результат работы, интересно узнать, права ли я с:
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