1.Определи координаты вершины параболы y=−2,5x2−9,72. 2.Найди координаты вершины параболы y=-2,5x2+2x−10. 3.Графиком функцииy=6x2−7,35x−11 является прямая?

Геометрия
1.Определи координаты вершины параболы y=−2,5x2−9,72. 2.Найди координаты вершины параболы y=-2,5x2+2x−10. 3.Графиком функцииy=6x2−7,35x−11 является прямая?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. (0; -9,72), ветви вниз. 2. (0,4; -10,4), ветви вниз, 3, нет, график парабола.
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