1.Определи координаты вершины параболы y=−2,5x2−9,72. 2.Найди координаты вершины параболы y=-2,5x2+2x−10. 3.Графиком функцииy=6x2−7,35x−11 является прямая?
Геометрия
1.Определи координаты вершины параболы y=−2,5x2−9,72. 2.Найди координаты вершины параболы y=-2,5x2+2x−10. 3.Графиком функцииy=6x2−7,35x−11 является прямая?
Ответ(ы):
Гость:
1. (0; -9,72), ветви вниз. 2. (0,4; -10,4), ветви вниз, 3, нет, график парабола.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь выточил за день 28 деталей, что составило 70% его дневной нормы. Какова дневная норма токаря?
История
Этого исторического деятеля А. Толстой назвал "парнем бравым" а) Лжедмитрий Первый В) Борис годунов с) Степан Разин д) Дмитрий пожарский
Геометрия