Только 5,6 задачу спасибо большое :)

Гость: Гость:

5. Площади подобных тр-ков относятся как квадрат коэф. подобия т.е.: 9/4 = k = 2.25 S₁/S₂=k²=2.25²=5.0625 S₁/4 = 5.0625/1 => S₁= (4*5.0625)/1= 20.25 6. Периметры подобных тр-ков относятся как коэф. подобия. т.е.: P₁/P₂=k=36/24=1.5 Пусть S₁=(S₂+10) (S₂+10)/S₂=1.5 ²