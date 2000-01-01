Просклоняйте Пятнадцать бананов
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Просклоняйте Пятнадцать бананов
Ответ(ы):
Гость:
По падежам И.п-пятнадцать бананов Р.п-пятнадцати бананов Д.п-пятнадцати бананам В.п-пятнадцать бананов Т.п-пятнадцатью бананами П.п-о пятнадцати бананах.
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