Решите номер 10 срочно!!!!!!! в виде задач

Химия
Решите номер 10 срочно!!!!!!! в виде задач
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Автор: Гость
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Гость:
Не видно ничего -_-.....
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